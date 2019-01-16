16 Ocak 2019, Çarşamba

FUTBOL

Hazard 120'ye serbest

Hazard 120ye serbest
FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.01.2019

, ’ın bonservis bedelini 120 milyon euro olarak belirledi. ’nın talibi R. Madrid ödemeye hazır. Bomba her an patlayabilir.

İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre; , yıldız için inadını kırdı. Daha önce birçok kez futbolcusunun satılık olmadığını açıklayan Maviler, bu kez fiyat verdi ve 120 milyon euro'yu getirenin oyuncuyu alabileceğini belirtti. Bu kararda 'ın takımdan ayrılmaya sıcak bakması etkili oldu. Hazard'ın 'de seve seve oynayabileceğini açıklaması üzerine Chelsea'nin Belçikalı kanat yıldızı satabileceği, İspanyol kulübünün de kısa sürede teklif yapacağı öğrenildi.

EdenHazard bu sezon, 27 maça çıktı. 28 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu, 12 kez fileleri sarstı, 10 kez de asist yapmayı başardı.
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