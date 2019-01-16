Hazard 120ye serbest

16 Ocak 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
EdenHazard bu sezon, 27 maça çıktı. 28 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu, 12 kez fileleri sarstı, 10 kez de asist yapmayı başardı.
Hazard 120'ye serbest
Giriş Tarihi: 16.01.2019
Chelsea, Hazard’ın bonservis bedelini 120 milyon euro olarak belirledi. Belçikalı’nın talibi R. Madrid ödemeye hazır. Bomba her an patlayabilir.
İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre; Chelsea, Belçikalı yıldız için inadını kırdı. Daha önce birçok kez futbolcusunun satılık olmadığını açıklayan Maviler, bu kez fiyat verdi ve 120 milyon euro'yu getirenin oyuncuyu alabileceğini belirtti. Bu kararda Hazard'ın takımdan ayrılmaya sıcak bakması etkili oldu. Hazard'ın Real Madrid'de seve seve oynayabileceğini açıklaması üzerine Chelsea'nin Belçikalı kanat yıldızı satabileceği, İspanyol kulübünün de kısa sürede teklif yapacağı öğrenildi.
EdenHazard bu sezon, 27 maça çıktı. 28 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu, 12 kez fileleri sarstı, 10 kez de asist yapmayı başardı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!