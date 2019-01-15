15 Ocak 2019, Salı
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Kane, mart ayına kadar forma giyemeyecek
Giriş Tarihi: 15.01.2019
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane, sakatlığı nedeniyle mart ayına kadar sahalardan uzak kalacak.
Tottenham Kulübü, pazar günü Manchester United'a 1-0 kaybedilen maçta sol ayak bileğinden sakatlanan Kane'in mart ayına kadar forma giyemeyeceğini duyurdu.
Bu sezon Tottenham'da 31 maça çıkan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu Kane, 20 gol attı.
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