15 Ocak 2019, Salı

FUTBOL

Kane, mart ayına kadar forma giyemeyecek

Kane, mart ayına kadar forma giyemeyecek
FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.01.2019

ekibi Tottenham'ın golcü futbolcusu , sakatlığı nedeniyle mart ayına kadar sahalardan uzak kalacak.

Tottenham Kulübü, pazar günü 'a 1-0 kaybedilen maçta sol ayak bileğinden sakatlanan Kane'in mart ayına kadar forma giyemeyeceğini duyurdu.

Bu sezon Tottenham'da 31 maça çıkan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu Kane, 20 gol attı.

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