15 Ocak 2019, Salı

FUTBOL

ZTK maçlarının hakemleri açıklandı

ZTK maçlarının hakemleri açıklandı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

'nda yarın oynanacak son 16 turu ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Yarının programı ve görev alan hakemler şöyle;

Evkur - Bodrum Belediyesi Bodrumspor:
- Hatayspor: ABDULKADİR BİTİGEN
- Baltok:

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