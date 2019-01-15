15 Ocak 2019, Salı

FUTBOL

Mesut Özil için ayrılık çanları

Mesut Özil için ayrılık çanları
FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.01.2019

'de 11'deki yerini kaybeden , sözleşmesini de kaybetmek üzere.

Unai Emery, 'in bu ay içerisinde satılmasını istiyor. 'ın haberine göre Emery, West Ham maçı kadrosuna bile almadığı Özil'i satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefliyor. İspanyol hoca, kulüp yetkililerinden yıldız ismin ilk fırsatta gönderilmesini istedi.
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