İsmail Dilber: "Yurt dışına antrenör göndermek istiyoruz"

TÜFAD'ın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) desteğiyle Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri'nde AA muhabirine açıklama yapan Genel Başkan Dilber, Spor Toto Süper Lig'deki tüm takımların teknik direktörlerinin Türk olmasının hoşlarına gittiğini söyledi.

İsmail Dilber, şöyle devam etti:

"Antrenörlerimiz, 'Tamam bunu elde ettik, Türkiye'de bundan sonra hep böyle olacak' diye düşünmesinler. Herkes çok dikkatli olmalı ve işlerine olağanüstü sadık kalarak devam etmeliler. Kulüplerin ekonomik durumları var. O ekonomik durumlardan kaynaklanan neticelerde, yani başarı-başarısızlıkları antrenörlerde değil, mali portreler içerisinde aramak lazım. O mali portre içerisinde altyapılara yönelik geçici bir ağrı kesici alıp da '1-2 ay böyle idare edelim, yine eskiye döneriz' demek de olmaz. Bugün altyapıdan oyuncu çıkartmamız lazım. Ülkemizde bu kapasite ve potansiyel var. Çocuklarımızı üst seviyelere taşıyıp onlarla bu işleri başarmak, ekonomiyi düzeltmek adına bize fırsatlar sunuyor. Üst liglerde çalışan antrenör arkadaşlarımızın cesaretleri ve kulüplerin de altyapıdaki antrenörlere iyi şartlar sunmaları durumunda altyapılardan oyuncu çıkartma işini beceririz."

"YURT DIŞINA ANTRENÖR GÖNDERMEK İSTİYORUZ"

"Bundan sonraki aşamada yurt dışına antrenör göndermek istiyoruz." diyen Dilber, Portekiz'in 350 civarındaki antrenörün yurt dışında görev yaptığını kaydetti.

Dilber, Türkiye'de ise bu durumun sıfır noktasında olduğunu, sadece 3-5 teknik adamın yurt dışına çıkabildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Hem oyuncu hem de antrenör ihracatı yapmamız lazım. Bu da Avrupa'da alacağımız başarılar ve kendimizi yetiştirmekle olur. 350 Portekizli antrenör şartlar ne olursa olsun gidip orada çalışıyor. Biz başka bir yer mi arıyoruz? Bilemiyorum. Artık en mükemmelini mi arıyoruz? Falanca ülkede falanca takımın başına mı gitmek istemiyoruz? Bunları o arkadaşlara sormak lazım. İş bulmaları, her tarafa gidip çalışmaları gerekiyor. Batılı böyle düşünüyor. Baktığımız zaman Arap yarımadasında dünya kadar Balkan ülkelerinden antrenör var. Oraların şartlarına, paralarına uyum gösteriyorlar. Oysa orada olağanüstü paralar dönmüyor."

Dilber, altyapılarda yetenekli oyuncuların bulunmadığı yönündeki eleştirilere katılmadığının altını çizerek, A takımlarda oynayabilecek çok fazla sayıda genç oyuncu olduğunu, yalnızca dikkat edilmediği için görülmediklerini savundu.