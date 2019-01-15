Türkiye’nin Kupası’nda son 16 heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu bugün başlıyor. Çeyrek finale çıkmak için kozlarını paylaşacak takımların maçları yine ATV ve A Spor ekranlara gelecek.

Turkuvaz Medya'nın yayıncı kuruluş olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları başlıyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda bugün 3 karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçı saat 16.00'da başlayacak. Kayserispor, taraftarı önünde Akhisarspor'u ağırlayacak. 18.00'de yine iki Süper Lig takımı kozlarını paylaşacak. Antalyaspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. 19.50'de ise 1. Lig ekibi Boluspor, evinde Galatasaray karşı karşıya gelecek. Yarın ve 17 Ocak'ta da devam edecek olan kupa mücadelelerinde rövanş karşılaşmaları ise 22, 23 ve 24 Ocak'ta oynanacak.

DEV HEYECAN ATV VE A SPOR'DA



Oynanacak maçlar yine A Spor ve ATV ekranlarından yayınlanacak. Kupadaki 72 karşılaşmayı da canlı yayınlayan Turkuvaz Medya, finale giden yolda da tüm heyecanı izleyicileriyle paylaşacak. Yayınların yanı sıra maç öncesi ve sonrası da bu ekranlarda olacak.



ADIM ADIM SİVAS'A



16 takımın şampiyonluk mücadelesi vermeye hak kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı her yıl farklı bir şehirde yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl şampiyon Diyarbakır'da belli olurken, bu sene kupanın finali Sivas'ta oynanacak. 16 Mayıs 2019 Perşembe günü oynanacak finalde kupanın sahibi 4 Eylül Stadı'nda belli olacak.