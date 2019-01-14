14 Ocak 2019, Pazartesi

FUTBOL

Borussia Dortmund'a Arjantinli genç savunmacı

Borussia Dortmunda Arjantinli savunmacı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.01.2019

(Bundesliga) takımlarından , Arjantin temsilcisi 'tan 19 yaşındaki Leonardo Balerdi'yi etti.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Arjantin'in 20 yaş altı milli takımında da forma giyen savunma oyuncusu Balerdi ile "uzun süreli bir sözleşme" imzalandığı belirtildi.

Sportif Direktörü Michael Zorc, Balerdi'nin transferinin ileriye dönük olduğunu ifade ederek, sezon sonunda yapılması planlanan savunma oyuncusu transferinin öne alındığını kaydetti.

Alman basınında yer alan haberlere göre sarı-siyahlı kulüp, 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzaladığı Balerdi'nin bonservisi için yaklaşık 16 milyon avro ödedi.

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