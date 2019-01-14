14 Ocak 2019, Pazartesi
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Amatör maçta çirkin saldırı
Giriş Tarihi: 13.01.2019
İzmir 1. Amatör Lig'de, Ayrancılar Gençlik-Mesev Gençlik maçının hakemi Fatih Tokail darp edildi. Hakemin kararına tepki gösterdiği için tribüne yollanan Ayrancılar'ın hocası Burak Atasoy, pozisyonun devamında frikiğin gol olmasıyla sahaya atladı. Ayrancılar'lı teknik heyet, futbolcular, ve taraftarların saldırısına uğrayan Tokail, kendini soyunma odasına zor attı. Tokail, olaylarla ilgili şikayette bulundu
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