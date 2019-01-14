14 Ocak 2019, Pazartesi

FUTBOL

Amatör maçta çirkin saldırı

Amatör maçta çirkin saldırı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.01.2019

1. Amatör Lig'de, Gençlik-Mesev Gençlik maçının hakemi Fatih darp edildi. Hakemin kararına tepki gösterdiği için tribüne yollanan Ayrancılar'ın hocası Burak Atasoy, pozisyonun devamında frikiğin gol olmasıyla sahaya atladı. Ayrancılar'lı teknik heyet, futbolcular, ve taraftarların saldırısına uğrayan Tokail, kendini soyunma odasına zor attı. Tokail, olaylarla ilgili şikayette bulundu

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