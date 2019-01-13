Mehmet Kasapoğlu: Sporun yılı olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’deki yatırımları daha ileriye taşıyarak sporu tabana yayacaklarını ifade etti

Gaziantep'teki Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi'nin açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun ülkemizdeki geleceği hakkında konuştu. 2019'un spor yılı olacağını belirten Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız da gençleri çok seviyor, gençlere çok değer veriyor. Bildiğiniz gibi son 17 yılda ülkemizde gerçekleşen spor yatırımları diğer ülkelerle kıyasladığımızda gerçekten bir devrim şeklinde. İşte bu spordaki devrimi daha ileri boyutlara taşımak zorundayız. Bunun için hep birlikte sporu tabana yayacağız" ifadelerini kullandı. GENÇLERE, donanımlı yetişerek; dünyada rekabete ayak uydurmaları tavsiyesinde bulunan ve özellikle planladıkları yüzme projesine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hemen hemen her mahallemize spor tesisleri yapacağız. Gaziantep'ten yüzme ve diğer branşlarda da şampiyonlar çıkacak. Aynı zamanda sporun da başkenti olacak."