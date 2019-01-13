13 Ocak 2019, Pazar

FUTBOL

Mehmet Kasapoğlu: Sporun yılı olacak

Mehmet Kasapoğlu: Sporun yılı olacak
FUTBOL
Giriş Tarihi: 12.01.2019

Gençlik ve , ’deki yatırımları daha ileriye taşıyarak sporu tabana yayacaklarını ifade etti

'teki Eğitim Akademisi'nin açılışına katılan Gençlik ve , sporun ülkemizdeki geleceği hakkında konuştu. 2019'un spor yılı olacağını belirten Kasapoğlu, " da gençleri çok seviyor, gençlere çok değer veriyor. Bildiğiniz gibi son 17 yılda ülkemizde gerçekleşen spor yatırımları diğer ülkelerle kıyasladığımızda gerçekten bir devrim şeklinde. İşte bu spordaki devrimi daha ileri boyutlara taşımak zorundayız. Bunun için hep birlikte sporu tabana yayacağız" ifadelerini kullandı. GENÇLERE, donanımlı yetişerek; dünyada rekabete ayak uydurmaları tavsiyesinde bulunan ve özellikle planladıkları yüzme projesine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hemen hemen her mahallemize spor tesisleri yapacağız. Gaziantep'ten yüzme ve diğer branşlarda da şampiyonlar çıkacak. Aynı zamanda sporun da başkenti olacak."

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