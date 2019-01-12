Mou çamaşır sepetine girdi

Porto'nun eski yıldızı Maniche, Jose Mourinho'nun bir maçta tribüne gönderilmesine rağmen soyunma odasına nasıl girdiğini anlattı.

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Maniche, "Boavista maçının devre arasında soyunma odasına bir tane kirli çamaşır sepeti getirildi. İçinden Mourinho çıktı ve bize taktik verdi. Maçı 1-0 kazandık. Yasağı böyle deldi" ifadelerini kullandı.