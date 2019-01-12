12 Ocak 2019, Cumartesi

FUTBOL

Mou çamaşır sepetine girdi

Mou çamaşır sepetine girdi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 11.01.2019

Porto'nun eski yıldızı Maniche, 'nun bir maçta tribüne gönderilmesine rağmen soyunma odasına nasıl girdiğini anlattı.

Maniche, "Boavista maçının devre arasında soyunma odasına bir tane kirli çamaşır sepeti getirildi. İçinden Mourinho çıktı ve bize taktik verdi. Maçı 1-0 kazandık. Yasağı böyle deldi" ifadelerini kullandı.
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