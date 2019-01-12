12 Ocak 2019, Cumartesi
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Mou çamaşır sepetine girdi
Giriş Tarihi: 11.01.2019
Porto'nun eski yıldızı Maniche, Jose Mourinho'nun bir maçta tribüne gönderilmesine rağmen soyunma odasına nasıl girdiğini anlattı.
Maniche, "Boavista maçının devre arasında soyunma odasına bir tane kirli çamaşır sepeti getirildi. İçinden Mourinho çıktı ve bize taktik verdi. Maçı 1-0 kazandık. Yasağı böyle deldi" ifadelerini kullandı.
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