11 Ocak 2019, Cuma

FUTBOL

En pahalı Türk Cengiz Ünder

En pahalı Türk
FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.01.2019

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen futbolcular arasında değeri en yüksek 100 ismi çıkardı.

Roma formasıyla adından söz ettiren milli futbolcu da, bu listede yer almayı başardı. 218.5 milyon euro ile 'den Kylian Mbappe'nin ilk sırayı aldığı listede 200.3 milyon ile Tottenham'dan ikinci, 197.1 milyonla da yine PSG'den 3. sırada yer alıyor. 22 yaşındaki ise 73.9 milyon euro'luk değeriyle 64. sırada bulunuyor. Bu arada Cengiz için , ve 'in ısrarcı olduğu belirtiliyor.

Performansıyla bu sezon devlerin transfer listesine giren Cengiz Ünder, Avrupa'nın en değerli isimleri arasına girdi.
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