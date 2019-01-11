11 Ocak 2019, Cuma
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Performansıyla bu sezon devlerin transfer listesine giren Cengiz Ünder, Avrupa'nın en değerli isimleri arasına girdi.
En pahalı Türk Cengiz Ünder
Giriş Tarihi: 10.01.2019
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen futbolcular arasında değeri en yüksek 100 ismi çıkardı.
Roma formasıyla adından söz ettiren milli futbolcu da, bu listede yer almayı başardı. 218.5 milyon euro ile PSG'den Kylian Mbappe'nin ilk sırayı aldığı listede 200.3 milyon ile Tottenham'dan Harry Kane ikinci, 197.1 milyonla da yine PSG'den Neymar 3. sırada yer alıyor. 22 yaşındaki Cengiz Ünder ise 73.9 milyon euro'luk değeriyle 64. sırada bulunuyor. Bu arada Cengiz için Arsenal, Liverpool ve Bayern Münih'in ısrarcı olduğu belirtiliyor.
Performansıyla bu sezon devlerin transfer listesine giren Cengiz Ünder, Avrupa'nın en değerli isimleri arasına girdi.
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