10 Ocak 2019, Perşembe

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası son 16 programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 programı açıklandı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 Giriş Tarihi: 10.01.2019

son 16 Turu maçları programı açıklandı.

son 16 Turu maçları programı açıklandı. Son 16 turunda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde, rövanşları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

İLK MAÇLAR

15 Ocak Salı:

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

19.50 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

16 Ocak Çarşamba:

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Yeni Malatya)

18.30 Medipol Başakşehir-Hatayspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok (Medical Park)

17 Ocak Perşembe:

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

RÖVANŞ MAÇLARI

22 Ocak Salı:

18.00 Akhisarspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom)

23 Ocak Çarşamba:

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)

18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)

24 Ocak Perşembe:

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)



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