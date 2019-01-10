10 Ocak 2019, Perşembe
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FFP’de yeni kurallar
Giriş Tarihi: 09.01.2019
UEFA'NIN Finansal Fair Play (FFP) kurallarında değişikliğe gideceği iddia edildi.
Alman Bild Gazetesi, FFP'nin daha da sıkılaştırılacağını yazdı. Kulüplerin sadece futboldan gelen parayı harcayabilecekleri belirtilirken, oyuncuların sözleşmelerindeki ödemeler, bilançodaki dağılımda maksimum 3 yılla sınırlandırılacak. Önceki maddelerde olduğu gibi FFP'nin suistimali halinde Avrupa'dan men cezasının mutlak surette uygulanması yine planlanıyor.
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