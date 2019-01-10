10 Ocak 2019, Perşembe

FUTBOL

FFP’de yeni kurallar

FFP’de yeni kurallar
FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.01.2019

'NIN () kurallarında değişikliğe gideceği iddia edildi.

Alman Bild Gazetesi, 'nin daha da sıkılaştırılacağını yazdı. Kulüplerin sadece futboldan gelen parayı harcayabilecekleri belirtilirken, oyuncuların sözleşmelerindeki ödemeler, bilançodaki dağılımda maksimum 3 yılla sınırlandırılacak. Önceki maddelerde olduğu gibi FFP'nin suistimali halinde Avrupa'dan men cezasının mutlak surette uygulanması yine planlanıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Yıldız futbolcunun eşinden olay paylaşım Yıldız futbolcunun eşinden olay paylaşım
Yıldız futbolcunun eşinden olay paylaşım Yıldız futbolcunun eşinden olay paylaşım
Demirören müjdeyi verdi! UEFA problemi bitecek Demirören müjdeyi verdi! UEFA problemi bitecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör