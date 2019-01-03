Mesut Özil'e Kâbe örtüsünden parça hediye edildi!
Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.
Son zamanlarda Arsenal'de forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılacağı iddiaları ortalarda dolaşmaya başlayan Mesut Özil instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Kiswa adı verilen Kâbe örtüsünden bir parçasının çerçevelenmiş ve duvara asılmış halinin görüntüsünü paylaşan Mesut Özil fotoğrafla birlikte şu mesajı yayınladı:
"Londra'daki evimde Mekke'deki Kâbe'nin üzerini örten Kiswa'dan bir parçanın sahibi olmaktan gurur duyuyor ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Böyle paha biçilmez bir hediyeyi aldığım için kutsanmış hissediyorum. Elhamdülillah."
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