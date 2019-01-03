03 Ocak 2019, Perşembe

FUTBOL

Mesut Özil'e Kâbe örtüsünden parça hediye edildi!

Mesut Özile paha biçilmez hediye!
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019

'in Türk asıllı Alman yıldızı , instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Son zamanlarda 'de forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılacağı iddiaları ortalarda dolaşmaya başlayan instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Kiswa adı verilen Kâbe örtüsünden bir parçasının çerçevelenmiş ve duvara asılmış halinin görüntüsünü paylaşan Mesut Özil fotoğrafla birlikte şu mesajı yayınladı:

"Londra'daki evimde Mekke'deki Kâbe'nin üzerini örten Kiswa'dan bir parçanın sahibi olmaktan gurur duyuyor ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Böyle paha biçilmez bir hediyeyi aldığım için kutsanmış hissediyorum. Elhamdülillah."


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