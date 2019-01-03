03 Ocak 2019, Perşembe

FUTBOL

"Real Madrid: Dünyanın en iyisi" kitabı tanıtıldı

Real Madrid: Dünyanın en iyisi kitabı tanıtıldı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.01.2019

Kulübü Başkanı , " en büyük efsanesiyiz. Kral 6. Felipe'nin dediği gibi imajını dünyaya yayıyoruz." dedi.

'in futbol ve basketbolda kazandığı önemli kupaların anlatıldığı "Real Madrid: Dünyanın en iyisi" kitabının tanıtımı, Santiago Bernabeu Stadı'nda yapıldı.

Kulüp Başkanı burada yaptığı konuşmada, "Real Madrid, 116 yıllık bir düş. Sınırların ötesine geçen bir his. Tanıttığımız kitap, bizim var oluşumuzu ve hayatı nasıl algıladığımızı anlatıyor. en büyük efsanesiyiz. Kral 6. Felipe'nin dediği gibi, imajını dünyaya yayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in 13'ü futbolda ve 10'u basketbolda olmak üzere Avrupa'nın en büyük kupalarına sahip olduğunu aktaran Perez, "'den üçüncü kez Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanarak döndük ve daha fazlasını istiyoruz. Kazanmak ve kendimizi aşmak için gösterdiğimiz büyük çabalar kaderimizi tayin edecek. Her efsanemiz, dünyanın en sevilen ve en hayranlık duyulan bu takımımızın değerlerini temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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