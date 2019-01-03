Ronaldinhoya şok! Yurt dışına çıkış yasağı...

Ronaldinho'ya şok! Yurt dışına çıkış yasağı...
Banka hesabında sadece 6 euro'su kalan eski Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun pasaportuna ülkesin Brezilya'da el konuldu.
Ünlü futbolcu Ronaldinho, iflas ettiği için yurt dışına çıkış yasağı aldı.
2 milyon euro ödeme yapması gereken Ronaldinho, pasaportunu da kaybetti.
Bütün parasını kaybeden ve bankada sadece 6 euro'su olduğu iddia edilen eski yıldız futbolcu Ronaldinho Gaucho'nun başı dertten kurtulmuyor.
İFLAS ETTİĞİ İÇİN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GİREMİYOR
İflas eden Brezilyalı yıldız bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidemiyor.
Dubai'de yapılacak bir konferansın konuşmacı listesinde adı yer alan Ronaldinho, Brezilya'da mahkemenin verdiği karar nedeniyle yurt dışına çıkış yasağının kurbanı oldu.
2015'te verilen bir karar gereği 2 milyon euro ödemesi gereken Ronaldinho, bu parayı ödeyemeyince pasaportuna el konuldu.
Ronaldinho'nun bu yasağın kaldırılması için başvuru yaptığı ve sonucu beklediği öğrenildi.
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