27 Aralık 2018, Perşembe

FUTBOL

Tottenham’lı Heung-min Son, 5 maçı kaçıracak

Tottenham’lı Heung-min Son, 5 maçı kaçıracak
FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.12.2018

İngiliz ekibi ’ın Güney Koreli futbolcusu , sebebiyle 5 maçı kaçıracak.

'de forması giyen Güney Koreli futbolcu , ülkesi adına kadrosunda yer aldığı için 5 resmi müsabakayı kaçıracak. kadrosunda bulunan yıldız futbolcu milli formayla 72 maçta 23 gol kaydetti. Asya Kupası'nda 7 Ocak tarihinde ilk maçına karşısında çıkacak olan Güney Kore'de Heung-min Son'un kaptan olarak sahaya çıkması bekleniyor.

26 yaşındaki futbolcunun Tottenham formasıyla kaçıracağı maçlar şöyle:

Fulham ()
Chelsea (Lig Kupası)
FA Cup 4. Tur Maçı
Watford (Premier Lig)
Newcastle (Premier Lig)
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