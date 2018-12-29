Berat Albayrak: Çok doğru model

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın girişimleriyle, Ziraat Bankası’nın dahil olduğu mali devrim için Spor Toto Süper Lig kulüplerinin başkanları, geleceğe daha umutlu bakabilecekleri bir projenin altına imza atılacağını deklare etti

Futbol kulüplerinin mali kurtuluşu için birlikte kolları sıvayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, uzun vadede kulüplerin mali krizden kurtarılmasına yönelik ortaklaşa bir projeye imza atacak. Bu bağlamda futbol kulüplerinin sıkılaştırılmış mali kurallar çerçevesinde yönetilmesi ön planda tutulacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleriyle, Ziraat Bankası'nın dahil olduğu, detayların daha sonra açıklanacağı bu mali devrim, Spor Toto Süper Lig'in başkanlarınca da büyük destek gördü.

İşte başkanların görüşleri şöyle:

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ:

Başarı sürdürülebilir ekonomi ile gelir'



TÜRKIYE Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılan iş birliğini, Türk futbolunun geleceği için çok önemsiyoruz. Başarılar, sürdürülebilir ekonomik kaynakların doğru kullanımı ile gerçekleşir. Bu proje de ekonomik kaynakların kullanımı için çok doğru bir model. Galatasaray Spor Kulübü olarak devletimizin önderliğinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği nezdinde yapılan bu önemli girişime ilk adımlarının atıldığı andan itibaren destek verdik. Türkiye çok güçlü bir ülke. Aynı zamanda çok güçlü bir futbol ülkesiyiz. Bu iş birliğinin de kulüplerimizin gelir, gider dengelerini sağlıklı bir yapıya kavuşturacağını ve mali açıdan çok daha güçlü hale getireceğini düşünüyoruz. Payımıza düşen desteği her zaman verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bu girişimin kısa zamanda pratiğe geçilerek hayırlara vesile ve başarılı olmasını gönülden diliyoruz."

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI VE BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN:

'Bu projeyi destekliyoruz'



Türk futbolu için atılan çok olumlu bir adım. Bu projeyi destekliyoruz. Sonuçlanması için de Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmaların da olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz."

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ:

Üzerimize düşen her türlü katkıyı sağlayacağız'



BIZ de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu çalışmanın içerisinde aktif olarak yer aldık. Bu projenin Devlet yetkililerimiz tarafından da kabul görmesinden dolayı son derece mutluluk duymaktayız. Bu uygulamanın tüm altyapısının hızla tamamlanarak, en kısa süre içerisinde başlatılmasını Türk futbolunun geleceği açısından çok önemli ve değerli görmekteyiz. Türk futbolu için gerçek çözümün Devletimiz ile birlikte TFF, tüm Kulüpler ve Türkiye Bankalar Birliği'nin ortak bir platformda fikir birliğine varması sonucunda ulaşılacağına inanıyoruz. Son günlerde bu konu ile ilgili yaşanan tüm olumlu gelişmeler tarafımızca büyük bir memnuniyetle karşılanmaktadır. Üzerimize düşen her türlü katkıyı sağlamaya devam etmek için hazır olduğumuzu da ayrıca ifade etmek istiyoruz."



TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU:

Böyle bir projeye kimse karşı çıkamaz'



BIZ Trabzonspor'da göreve geldikten sonra önümüzdeki mali bilançoları görünce bu yönde önlemimizi almıştık. Kulübün tüm borçları için Ziraat Bankası çatısı altında bir konsorsiyum oluşturduk. Bunun gibi benzeri bir uygulamaya en az altı ay önce başladık. Aklın yolu birdir... Zaten deniz bitti, mecburdular. Ortada başka bir seçenek kalmamıştı. Başkalarının metazori yaptığı veya yapmak zorunda kaldığı işleri elimizi taşın altına koyarak başlattık. Sonuç itibarıyla Türk futbolunun geldiği, tıkandığı noktada böyle bir projeye kesinlikle kimse karşı çıkamaz. Bu proje sayesinde ciddi ve tavizsiz bir tavırla kurtulabilir futbolumuz. Hayırlı olmasını diliyor ve detaylarının paylaşılmasını bekliyorum."

BURSASPOR BAŞKANI ALİ AY

'Bakanımız Berat Albayrak destekledi'



5 büyük kulüp kendi aramızda toplantı yaptık. Kulüpler Birliği olarak da bu işin böyle gitmeyeceğini, kulüplerin batma noktasına geldiğini ve daha kötü yerlere gideceği kararını verdik. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak da devreye girdi. Ziraat Bankası'nı toplantıya çağırdı. Güzel bir toplantı oldu. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Bankalar Birliği Başkanı ile yaptığı görüşme ülke futbolunu yöneten kulüpler için umut ışığı oldu. Önemli olan faizlerin ne olacağıdır. Bu faiz yükünün altında nasıl kalkabileceğiz. Biz buna güvenip hareket edersek bu işin üstünden gelemeyiz. Devlet orada bir yaptırım koyacak. Lisans vermeyecek, lisans iptal edecek, puan silme olayı gelecek. Belki bir kanun çıkacak ve yöneticiler, yaptıkları harcamalardan sorumlu olacak. Düşünülen şey 11 sene. En önemli olan faiz. Ne kadar yük getirecek? Belli bir miktarına temlik koyulacak. Bence bu hakikaten kulüplerin kurtuluşu olacak. Bundan sonra herkes hesabını kitabını yapıp ona göre hareket eder. Önümüzdeki 10 yılda başka şampiyonlar çıkabilir. Bunun için de akıllı bir bütçe yapılıp 2-3 sene sabır göstererek bütçe disiplininden ayrılmadan hareket etmek gerekir. Alt yapıya önem verip, 3-4 sene sonra borçlar temizlendikten sonra tekrar şampiyonluğa oynamayı hedef koymamız lazım."



ANKARAGÜCÜ BAŞKANI MEHMET YİĞİNER:



DEVLETIN kulüplere destek vermesini takdirle karşılıyorum. Derdimizi sadece senede bir yıl TFF genel kurullarında dile getirebiliyoruz. Gelirlerimiz temlikli, kasamıza girmeden borçlara gidiyor. Eğer proje hayata geçerse farklı finans kuruluşlarından para arayacağımıza bir devlet bankasına borçlanmayı tercih ederiz. Eğer proje



SİVASSPOR BAŞKANI MECNUN ODYAKMAZ:



ÇOK sevindirici bir adım. Geçmişte kötü yönetilen kulüplerin ekonomisi için yeni bir yapılandırmaya gidiliyor. Bunun gerekli bir adım olduğuna inanıyorum. Kötü yönetimler için atılan bu adıma karşılık, iyi yönetilen kulüpler için de bir adım atılmasını bekliyoruz."



KAYSERİSPOR BAŞKANI EROL BEDİR:



KULÜPLERIN bu mali yapısı ile devam edilemez. UEFA'nın finansal kriterlerine uyulması konusunda ciddi bir çalışma yürütülüyor. Artık borçlar artmasın. Borçları yeniden yapılandırıp yeni bir döneme gireceğiz. Kesinlikle çok olumlu bir adım."



KONYASPOR BAŞKANI HİLMİ KULLUK:



TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in Bankalar Birliği Başkanı ile yaptığı görüşme tüm kulüpleri kapsadığı için mutluyum. Çünkü geleceğimiz ekonomik olarak zordaydı. Artık gerekli önlemler sayesinde kriz aşılacak. Başkan Demirören'e teşekkür ederiz."



ERZURUMSPOR BAŞKANI MEVLÜT DOĞAN:



KULÜPLERIN en önemli sorunlarının biri borçlar. TFF Başkanı uzun süredir beklenen görüşmeyi Bankalar Birliği ile yapmış. Olumlu haberler bekliyoruz.