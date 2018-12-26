Hakanlı Milan galibiyete hasret

Milan deplasmanda Frosinone ile golsüz berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 18'inci haftasında Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği AC Milan, Frosinone'nin konuğu oldu. Comunale Matusa Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık skorla sona ererken mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.



Kırmızı-siyahlı ekip, bu sonucun ardından puanını 28 yaparken, galibiyet hasreti de 4 maça yükseldi.