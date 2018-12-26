26 Aralık 2018, Çarşamba

FUTBOL

Hakan'lı Milan galibiyete hasret

Hakanlı Milan galibiyete hasret
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 Giriş Tarihi: 26.12.2018

Milan deplasmanda ile golsüz berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 18'inci haftasında Milli futbolcu 'nun formasını giydiği AC Milan, 'nin konuğu oldu. Comunale Matusa Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık skorla sona ererken mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sonucun ardından puanını 28 yaparken, galibiyet hasreti de 4 maça yükseldi.

Ligin ilk devresinde Galatasaray
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
2018 Cengiz Ünder’e yaradı 2018 Cengiz Ünder’e yaradı
Malatyalılar zirve yürüyüşünde takımı yalnız bırakmıyor Malatyalılar zirve yürüyüşünde takımı yalnız bırakmıyor
Muharrem Kasapoğlu: Hızla büyüyeceğiz Muharrem Kasapoğlu: Hızla büyüyeceğiz
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör