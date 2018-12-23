Muharrem Kasapoğlu: Dünyada zirvedeyiz

“Son 16 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güzel tesisler kazandırdık. Tesisleşmemizi dünya ile kıyasladığımızda rekora ulaştık.”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üsküdar Belediyesi tarafından projelendirilen Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi'nin temelini attı. Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, "Son 16 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimiz ve sporumuz için çok güzel, çok müstesna tesisleri ülkemize kazandırdık. Son 16 yılda, ülkemizdeki spor tesisleşmesini dünya ile kıyasladığımızda rekor bir seviye görüyoruz. Bu tesisleri insanlarımızla doldurarak, sporla uğraşır bir şekilde onları görmek istiyoruz. Bu anlamda sizlerin desteğine, ilgisine, heyecanına ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Gelecek başlıyor



Türkiye Gençlik Vakfı'nın Genel Kurulu'na katılan Spor Bakanı Kasapoğlu, "Gençlerimizin ülkemiz adına sorumluluk almalarını, ellerini taşın altına koymalarını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gelecek, bugünden başlıyor" diye konuştu



Sürpriz kutlama



Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törenden sonra Üsküdar Belediyesi Medeniyet Okulu'nu ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'na Etüt 4 sınıfında öğrenciler tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı ve pasta kesildi.