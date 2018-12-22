23 Aralık 2018, Pazar

FUTBOL

Manchester City evinde yıkıldı

Manchester City evinde yıkıldı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 22.12.2018

'in 18. haftasında rakiplerine mağlup olan ve şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Zirve yarışında 'u bir puan geriden takip eden son şampiyon , sahasında 'ı konuk etti.

Alman yıldızı 'ın 27. dakikada attığı golle öne geçen Manchester temsilcisi, 33. dakikada Jeffrey Schlupp, 35. dakikada Andros Townsend ve 51. dakikada Luka Milivojevic'in penaltı golleriyle seyircisinin önünde 3-1 geriye düştü.

Ev sahibi ekip 85. dakikada Kevin de Bruyne'nin golüyle umutlansa da kalan bölümde ekibi skoru korumasını bildi ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İkinci sıradaki Manchester City, bu mağlubiyetin ardından 44 puanda kalırken, lider Liverpool ile arasındaki puan farkı da 4'e çıktı.

Chelsea evinde ilk kez yenildi

İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki , sahasında 'ye tek golle mağlup oldu ve bu sezon sahasında ilk yenilgisini aldı.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Leicester City'ye galibiyeti getiren golü 51. dakikada Jamie Vardy attı.

Ligde dördüncü sıradaki Chelsea, bu yenilginin ardından Liverpool'un 11 puan gerisine düştü.

Zirveyi ilgilendiren bir diğer mücadelede Burnley'yi ağırlayan , 14 ve 48. dakikalarda Pierre Aubameyang ile 90. dakikada Alex Iwobi'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti.

Türk asıllı Alman futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

Sonuçlar

Arsenal-Burnley: 3-1

Bournemouth-Brighton Hove Albion: 2-0

Chelsea-Leicester City: 0-1

Huddersfield-Southampton: 1-3

Manchester City-Crystal Palace: 2-3

Newcastle United-Fulham: 0-0

West Ham United-Watford: 0-2

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