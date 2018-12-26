Muharrem Kasapoğlu: Hızla büyüyeceğiz

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dün katıldığı girişimcilik zirvesinde konuştu: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz

İstanbul'da dün düzenlenen 'Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katılan Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bakanlık olarak görevlerinden birinin gençleri yetiştirmek olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımızın tüm merkezlerinde, sporun olduğu her yerde girişimci ruhun öne çıkması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. BAKAN Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz ve kabinemizin gençlere verdiği önemi biliyoruz. Gençler sadece bugünler için değil, yarınlar için umuttur. Milletimizin büyük desteğiyle engelleri bir bir aşıyoruz. İnşallah Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yürüyüşü hızla devam edecek. Bunu gençlerimizle omuz omuza yapacağız.



Büyük jüri toplandı



Milliyet'in martta 65.'sini yapacağı yılın sporcusu ödülleri için geri sayım başladı. Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da jüride yer aldı.



Erdoğan Demirören adına özel ödül



Yıldırım Demirören, 65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödelleri'nde; Demirören Holding'in kurucusu olan merhum Erdoğan Demirören adına da ödül verileceği açıklandı.