26 Aralık 2018, Çarşamba

FUTBOL

Muharrem Kasapoğlu: Hızla büyüyeceğiz

Muharrem Kasapoğlu: Hızla büyüyeceğiz
FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.12.2018

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dün katıldığı girişimcilik zirvesinde konuştu: liderliğinde geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz

'da dün düzenlenen 'Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katılan Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bakanlık olarak görevlerinden birinin gençleri yetiştirmek olduğunu belirten , "Bakanlığımızın tüm merkezlerinde, sporun olduğu her yerde girişimci ruhun öne çıkması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. BAKAN Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: liderliğinde, hükümetimiz ve kabinemizin gençlere verdiği önemi biliyoruz. Gençler sadece bugünler için değil, yarınlar için umuttur. Milletimizin büyük desteğiyle engelleri bir bir aşıyoruz. İnşallah Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yürüyüşü hızla devam edecek. Bunu gençlerimizle omuz omuza yapacağız.

Büyük jüri toplandı

Milliyet'in martta 65.'sini yapacağı yılın sporcusu ödülleri için geri sayım başladı. Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da jüride yer aldı.

Erdoğan Demirören adına özel ödül

, 65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödelleri'nde; Demirören Holding'in kurucusu olan merhum Erdoğan Demirören adına da ödül verileceği açıklandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Cenk Tosuna büyük şok! Evertondan bomba karar... Cenk Tosun'a büyük şok! Everton'dan bomba karar...
Futbol sorusu geceye damga vurdu Futbol sorusu geceye damga vurdu
Neymar yine şaşırttı! Yeni saç stili... Neymar yine şaşırttı! Yeni saç stili...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör