23 Aralık 2018, Pazar

FUTBOL

River Plate 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

River Plate üçüncü oldu
FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.12.2018

2018 Kulüpler 'nda 'i 4-0 yenen , üçüncülüğü elde etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 15. Kulüpler 'nın üçüncülük maçında 'nın takımı ile Arjantin temsilcisi , Zayed Sports Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Bruno Zuculini'nin 24. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan River Plate, 73 ve 90. dakikalarda Gonzalo Martinez ile 88. dakikada Santos Borre'nin penaltı golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Manchester City evinde yıkıldı Manchester City evinde yıkıldı
Neymar yine şaşırttı! Yeni saç stili... Neymar yine şaşırttı! Yeni saç stili...
ZTKda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! ZTK'da son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör