    23 Ekim 2018, Salı

    FUTBOL

    Süper Lig'de "kısır" hafta

    Süper Ligde kısır hafta
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    'ın mağlubiyetle kapattığı, , ve 'un birer puanla yetindiği 9. haftada gol sayısı 14'te kaldı

    Spor Toto 'de 2018-2019 sezonunun 9. haftası, en az golün atıldığı haftalardan biri olarak kayıtlara geçti.

    -Büyükşehir karşılaşmasıyla sona eren 9. hafta, futbolseverler açısından keyifsiz geçti.

    'ın mağlubiyetle kapattığı, , ve Trabzonspor'un birer puanla yetindiği haftada oynanan 9 maçta sadece 14 gol atılırken, maç başı gol ortalaması 1,55'te kaldı.

    Süper Lig'de bu sezon ikinci kez 20 gol barajı geçilemedi. En gollü maçta , Akhisarspor'u 5-0 yenerken, Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçları golsüz bitti. Bu sezon 9. hafta öncesindeki en az gol sayısı, 6. haftada (18 gol) görülmüştü.

    Ligde 14 golün altına 2016-2017 sezonunun 7. haftasında düşülmüştü. Futbolseverler, söz konusu haftada sadece 11 gol sevincine tanıklık etmişti.



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