Yeni Ordu Stadında çalışmalar sürüyor

Ordu Valisi Seddar Yavuz: "Şu ana kadar 150 milyon lira harcandı. İnşallah diğer ikmal inşaatı ile birlikte eksikler tamamlanacak"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yapımı devam eden Yeni Ordu Stadı'na ilişkin, "Şu ana kadar 150 milyon lira harcandı. İnşallah diğer ikmal inşaatı ile birlikte eksikler tamamlanacak. Stat, sporun ve sporcuların hizmetine sunulacak." dedi.

Seddar Yavuz, yapımı devam Yeni Ordu Stadı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yavuz, mimarisi ve mühendisliği harika bir ortamda bulunduklarını söyledi.

Yeni stadın çok kısa zaman içerisinde bitim aşamasına geldiğini belirten Yavuz, "Stadın çimleri serildi. Ordu'da sporun yeniden canlanması adına çok güzel günler bizi bekliyor. Yaklaşık 1,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde stadın bu aşamaya gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve ilimizde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bundan sonra ikmal inşaatı ile birlikte stadı en kısa zamanda hizmete açmak istediklerini vurgulayan Yavuz, "Şu ana kadar 150 milyon lira harcandı. İnşallah diğer ikmal inşaatı ile birlikte eksikler tamamlanacak. Stat, sporun ve sporcuların hizmetine sunulacak." şeklinde konuştu.

Yeni Ordu Stadı'nda sadece futbol oynanmayacağını aktaran Vali Yavuz, "Stadın belli yerlerinde salon sporları içinde alanlar yapıldı. Dolayısıyla burada sadece futbol değil, salon sporları da yapılacak. Burası kompleks bir stat. Amatör sporlara da çok katkısı olacak." açıklamasında bulundu.

Geçmişte Orduspor'un Süper Lig'de mücadele ettiğini anımsatan Yavuz, "Ben de gönülden Orduspor'un yaşamasını çok isterim. Bugün aynı isteğimi muhafaza ediyorum. Şu anda Yeni Orduspor'umuz var. Onu hep birlikte destekleyelim ve Süper Lig'de bir takımımız olsun." ifadelerini kullandı.