Madridden Ibrahimovic bombası

Sezona kötü bir başlangıç yapan eflatun beyazlılar, İbrahimovic’le temasa geçti. ABD’de Los Angeles forması giyen 37 yaşındaki golcünün ara transfer döneminde imza atacağı öğrenildi.

La Liga'da çıktığı son 4 maçta yalnızca 1 puan toplayan ve gol yollarında sıkıntı çeken Real Madrid, ara transfer dönemi öncesi işi sıkı tutuyor. Hücuma tecrübeli bir ismi transfer etmeyi hedefleyen İspanyol devi, Zlatan İbrahimovic ile temasa geçti. ABD ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyen 37 yaşındaki oyuncuyla görüşmeleri sürdüren eflatun-beyazlıların ocak ayında işi resmiyete dökeceği öğrenildi.

HAYALİNE KAVUŞACAK

İngiliz Mirror ve İspanyol Cope, Real Madrid-İbrahimovic flörtüyle ilgili haberleri dün yayınladı. Avrupa basınında büyük ses getiren bu haberin ardından taraflardan yalanlama gelmezken, İbra daha önce yaptığı açıklamalarda hayalinin Real Madrid forması giymek olduğunu söylemişti. Los Angeles formasıyla bu sezon 26 maça çıkan İsveçli yıldız, bu karşılaşmalarda 22 kez rakip fileleri havalandırdı.