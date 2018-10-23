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    FUTBOL

    Madrid'den Ibrahimovic bombası

    Madridden Ibrahimovic bombası
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Sezona kötü bir başlangıç yapan eflatun beyazlılar, İbrahimovic’le temasa geçti. ’de forması giyen 37 yaşındaki golcünün ara döneminde imza atacağı öğrenildi.

    'da çıktığı son 4 maçta yalnızca 1 puan toplayan ve gol yollarında sıkıntı çeken , ara dönemi öncesi işi sıkı tutuyor. Hücuma tecrübeli bir ismi transfer etmeyi hedefleyen İspanyol devi, ile temasa geçti. ekibi Galaxy'de forma giyen 37 yaşındaki oyuncuyla görüşmeleri sürdüren eflatun-beyazlıların ocak ayında işi resmiyete dökeceği öğrenildi.

    HAYALİNE KAVUŞACAK

    İngiliz Mirror ve İspanyol Cope, Real Madrid-İbrahimovic flörtüyle ilgili haberleri dün yayınladı. Avrupa basınında büyük ses getiren bu haberin ardından taraflardan yalanlama gelmezken, İbra daha önce yaptığı açıklamalarda hayalinin Real Madrid forması giymek olduğunu söylemişti. Los Angeles formasıyla bu sezon 26 maça çıkan İsveçli yıldız, bu karşılaşmalarda 22 kez rakip fileleri havalandırdı.

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