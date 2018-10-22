Mesut attı Arsenal geriden geldi!

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Leicester City'yi 3-1 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

Premier Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Leicester City'yi ağırladı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Hector Bellerin'in kendi kalesine attığı golle 1-0 yenik duruma düşen Arsenal, 45. dakikada Mesut Özil, 63 ve 66. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle 3-1 galip gelmeyi başardı.

Arsenal'ın attığı son golün pasını da veren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, mücadeleyi birer gol ve asistle tamamladı.

Bu sonuçla ligde art arda 7. galibiyetini elde eden Arsenal, 21 puan ve averajla 4. sıraya yükseldi. Leicester City ise 12 puanla 11. sırada kaldı.



TARİHE GEÇTİ AYAKTA ALKIŞLANDI



Mesut Özil, Leicester City karşısında Arsenal adına skoru 1-1'i getiren golü kaydederken; Premier Lig'deki gol sayısını 30'a çıkardı. Türk asıllı oyuncu, Premier Lig tarihinde en çok gol atan Alman futbolcu oldu. 80. dakikada kenara gelen Mesut'u tribünler ayakta alkışladı.