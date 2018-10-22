    23 Ekim 2018, Salı

    FUTBOL

    Mesut attı Arsenal geriden geldi!

    Mesut Özil attığı golle tarihe geçti!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 Giriş Tarihi: 23.10.2018

    İngiltere 'de , 'yi 3-1 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

    'de 9. haftanın kapanış maçında , Emirates Stadı'nda 'yi ağırladı.

    Karşılaşmanın 31. dakikasında Hector Bellerin'in kendi kalesine attığı golle 1-0 yenik duruma düşen Arsenal, 45. dakikada , 63 ve 66. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle 3-1 galip gelmeyi başardı.

    Arsenal'ın attığı son golün pasını da veren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, mücadeleyi birer gol ve asistle tamamladı.

    Bu sonuçla ligde art arda 7. galibiyetini elde eden Arsenal, 21 puan ve averajla 4. sıraya yükseldi. Leicester City ise 12 puanla 11. sırada kaldı.

    TARİHE GEÇTİ AYAKTA ALKIŞLANDI

    Mesut Özil, Leicester City karşısında Arsenal adına skoru 1-1'i getiren golü kaydederken; Premier Lig'deki gol sayısını 30'a çıkardı. Türk asıllı oyuncu, Premier Lig tarihinde en çok gol atan Alman futbolcu oldu. 80. dakikada kenara gelen Mesut'u tribünler ayakta alkışladı.

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