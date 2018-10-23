    23 Ekim 2018, Salı

    FUTBOL

    Tanju Çolak ile Adana Demirspor yolları ayırdı

    Tanju Çolak ile Adana Demirspor yolları ayırdı
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    ile yolları ayırdı

    , Sportif Direktör ile yolları ayrıldı.
    Demirspor kulübü bugün oynanan Tetiş Yapı Elazığspor maçının ardından, Çolak ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Bundan sonraki yollarında, yaşantısında başarılarının devamını dileriz" dedi.
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