23 Ekim 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Adana Demirspor kulübü bugün oynanan Tetiş Yapı Elazığspor maçının ardından, Sportif Direktör Tanju Çolak ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Bundan sonraki yollarında, yaşantısında başarılarının devamını dileriz" dedi.
Tanju Çolak ile Adana Demirspor yolları ayırdı
Giriş Tarihi: 23.10.2018
Tanju Çolak ile Adana Demirspor yolları ayırdı
Adana Demirspor, Sportif Direktör Tanju Çolak ile yolları ayrıldı.
Adana Demirspor kulübü bugün oynanan Tetiş Yapı Elazığspor maçının ardından, Sportif Direktör Tanju Çolak ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Bundan sonraki yollarında, yaşantısında başarılarının devamını dileriz" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!