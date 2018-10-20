    20 Ekim 2018, Cumartesi

    FUTBOL

    Ronaldo'nun golü, Juventus'a yetmedi

    Ronaldonun golü Juventusa yetmedi
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 20.10.2018

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında lider , Genoa'yla 1-1 berabere kalarak ilk kez puan kaybı yaşadı.

    Torino kentindeki Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, Portekizli yıldızı 'nun 18. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

    İkinci yarıda daha atak bir görüntü sergileyen Genoa, Daniel Bessa'nın 67. dakikada kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

    Takımının tek golünü kaydeden Ronaldo, forma giydiği Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlarda 400. kez ağları sarsan ilk oyuncu olarak yeni bir rekora daha imza attı.

    Bu sonuçla ligde ilk kez puan kaybeden Juventus, 25 puanla liderliğini korudu. Genoa ise 13 puanla 10. sıraya yükseldi.

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