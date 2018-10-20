Ronaldonun golü Juventusa yetmedi

Ronaldo'nun golü, Juventus'a yetmedi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında lider Juventus, Genoa'yla 1-1 berabere kalarak ilk kez puan kaybı yaşadı.
Torino kentindeki Juventus Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 18. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda daha atak bir görüntü sergileyen Genoa, Daniel Bessa'nın 67. dakikada kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.
Takımının tek golünü kaydeden Ronaldo, forma giydiği Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlarda 400. kez ağları sarsan ilk oyuncu olarak yeni bir rekora daha imza attı.
Bu sonuçla ligde ilk kez puan kaybeden Juventus, 25 puanla liderliğini korudu. Genoa ise 13 puanla 10. sıraya yükseldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!