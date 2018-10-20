    20 Ekim 2018, Cumartesi

    FUTBOL

    Diyarbakır'da Başkan çoşkusu

    Diyarbakırda Başkan çoşkusu
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018

    Başkan ile siyasiler ve eski yıldız futbolcular, bugün Stadı’nda boy gösterecek

    'daki Ziraat Gençlik Festivali kapsamında, Başkan 'ın katımıyla Diyarbakır Stadı'nda gerçekleştirilecek 'Şöhretler Karması' maçı için hazırlıklar sürüyor. Geçen sezon finalinde F.Bahçe- Akhisar maçına ev sahipliği yapan 33 bin kişilik stat, bu kez Başkan Erdoğan, siyasetçiler ve ünlülerin oynayacağı şöhretler karması maçına sahne olacak. Etkinlik için statta dev sahne kuruldu.

    22 BIN DAVETIYE TÜKENDI

    Konserlerin de yapılacağı statta bugünkü maç için hazırlanan 22 bin ücretsiz davetiye tükenirken, kalan bölümler ise güvenlik güçleri ve protokol üyelerine ayrılacak. Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır'a gelişi nedeniyle kentin birçok bölgesi özenli bir şekilde süslendi, renkli görüntüler oluştu. Başkan Erdoğan'ın oynayacağı takımı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, rakip takımın teknik direktörlüğünü ise yapacak

    DAHA ÖNCE 3 GOLÜ VAR
    Stadı'nın açılışını da 2017'de yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu maçta 15 dakika sahada kalmış ve 3 gol atmıştı

    HAKEM CÜNEYT ÇAKIR

    Diyarbakır'da büyük bir merakla beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şöhretler Karması maçını hakem yönetecek

    EL CLASİCO'DAN ÖNEMLİ'

    Diyarbakırlı gençler, Başkan Erdoğan'ın oynayacağı maçın heyecanını yaşıyor. Maçı sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayan gençler, "Başkanımızın gelişini dört gözle bekliyoruz. Bu bizim 'dan daha önemli maç" diye konuştu.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    Messiden alkışlanacak hareket: 2.7 milyon €! Messi'den alkışlanacak hareket: 2.7 milyon €!
    Sivasspor Fenerbahçe hazırlıkları tamamlandı Sivasspor Fenerbahçe hazırlıkları tamamlandı
    Vitor Pereiraya şok ceza! Vitor Pereira'ya şok ceza!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör