Diyarbakırda Başkan çoşkusu

Diyarbakır'da Başkan çoşkusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile siyasiler ve eski yıldız futbolcular, bugün Diyarbakır Stadı’nda boy gösterecek
Diyarbakır'daki Ziraat Gençlik Festivali kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katımıyla Diyarbakır Stadı'nda gerçekleştirilecek 'Şöhretler Karması' maçı için hazırlıklar sürüyor. Geçen sezon Türkiye Kupası finalinde F.Bahçe- Akhisar maçına ev sahipliği yapan 33 bin kişilik stat, bu kez Başkan Erdoğan, siyasetçiler ve ünlülerin oynayacağı şöhretler karması maçına sahne olacak. Etkinlik için statta dev sahne kuruldu.
22 BIN DAVETIYE TÜKENDI
Konserlerin de yapılacağı statta bugünkü maç için hazırlanan 22 bin ücretsiz davetiye tükenirken, kalan bölümler ise güvenlik güçleri ve protokol üyelerine ayrılacak. Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır'a gelişi nedeniyle kentin birçok bölgesi özenli bir şekilde süslendi, renkli görüntüler oluştu. Başkan Erdoğan'ın oynayacağı takımı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, rakip takımın teknik direktörlüğünü ise Rıdvan Dilmen yapacak
DAHA ÖNCE 3 GOLÜ VAR
İstanbul Başakşehir Stadı'nın açılışını da 2017'de yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu maçta 15 dakika sahada kalmış ve 3 gol atmıştı
HAKEM CÜNEYT ÇAKIR
Diyarbakır'da büyük bir merakla beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şöhretler Karması maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek
EL CLASİCO'DAN ÖNEMLİ'
Diyarbakırlı gençler, Başkan Erdoğan'ın oynayacağı maçın heyecanını yaşıyor. Maçı sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayan gençler, "Başkanımızın gelişini dört gözle bekliyoruz. Bu bizim El Clasico'dan daha önemli maç" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!