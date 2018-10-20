Diyarbakırda Başkan çoşkusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile siyasiler ve eski yıldız futbolcular, bugün Diyarbakır Stadı’nda boy gösterecek

Diyarbakır'daki Ziraat Gençlik Festivali kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katımıyla Diyarbakır Stadı'nda gerçekleştirilecek 'Şöhretler Karması' maçı için hazırlıklar sürüyor. Geçen sezon Türkiye Kupası finalinde F.Bahçe- Akhisar maçına ev sahipliği yapan 33 bin kişilik stat, bu kez Başkan Erdoğan, siyasetçiler ve ünlülerin oynayacağı şöhretler karması maçına sahne olacak. Etkinlik için statta dev sahne kuruldu.

22 BIN DAVETIYE TÜKENDI



Konserlerin de yapılacağı statta bugünkü maç için hazırlanan 22 bin ücretsiz davetiye tükenirken, kalan bölümler ise güvenlik güçleri ve protokol üyelerine ayrılacak. Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır'a gelişi nedeniyle kentin birçok bölgesi özenli bir şekilde süslendi, renkli görüntüler oluştu. Başkan Erdoğan'ın oynayacağı takımı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, rakip takımın teknik direktörlüğünü ise Rıdvan Dilmen yapacak



DAHA ÖNCE 3 GOLÜ VAR

İstanbul Başakşehir Stadı'nın açılışını da 2017'de yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu maçta 15 dakika sahada kalmış ve 3 gol atmıştı



HAKEM CÜNEYT ÇAKIR



Diyarbakır'da büyük bir merakla beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şöhretler Karması maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek



EL CLASİCO'DAN ÖNEMLİ'



Diyarbakırlı gençler, Başkan Erdoğan'ın oynayacağı maçın heyecanını yaşıyor. Maçı sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayan gençler, "Başkanımızın gelişini dört gözle bekliyoruz. Bu bizim El Clasico'dan daha önemli maç" diye konuştu.