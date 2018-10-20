    20 Ekim 2018, Cumartesi

    FUTBOL

    Başkan Erdoğan 'Şöhretler Maçı' için Diyarbakır'da

    Başkan Erdoğan Şöhretler Maçı için Diyarbakırda
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    'da 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali" kapsamında organize edilen ve 'ın da katıldığı "Şöhretler Karması" maçı birazdan başlayacak.

    Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle 18-21 Ekim'de Diyarbakır'da düzenlenen festivalde bölge gençlerinin sanat, spor ve eğlenceyle buluşmaları sağlanıyor. Diyarbakır Stadı'nın açılışının da gerçekleştirilen festivalde, bugün ile eski futbol efsaneleri, siyasetçiler ve STK temsilcilerinin yer alacağı bir futbol karşılaşması düzenleniyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şöhretler Maçı'nın yapılacağı Diyarbakır Stadı'na geldi. Başkan Erdoğan'ın santra vuruşu ile mücadele birazdan başlayacak.

    İŞTE 'ŞÖHRETLER KARMASI'NDA YER ALAN İSİMLER

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

    Eski bakanlardan Mehdi Eker

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız

    Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir

    AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

    AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş

    Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan

    Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan

    Semih Şentürk

    Tuncay Şanlı

    Hamit Altıntop

    Hasan Kabze

    Ali Tandoğan

    Yattara

    Ayhan Akman

    Serdar Kulbilge

    Tolunay Kafkas

    Faruk Atalay

    Fettah Can

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    Diyarbakırda Başkan çoşkusu Diyarbakır'da Başkan çoşkusu
    Messiden alkışlanacak hareket: 2.7 milyon €! Messi'den alkışlanacak hareket: 2.7 milyon €!
    Sivasspor Fenerbahçe hazırlıkları tamamlandı Sivasspor Fenerbahçe hazırlıkları tamamlandı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör