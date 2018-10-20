Başkan Erdoğan Şöhretler Maçı için Diyarbakırda

Diyarbakır'da 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali" kapsamında organize edilen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Şöhretler Karması" maçı birazdan başlayacak.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle 18-21 Ekim'de Diyarbakır'da düzenlenen festivalde bölge gençlerinin sanat, spor ve eğlenceyle buluşmaları sağlanıyor. Diyarbakır Stadı'nın açılışının da gerçekleştirilen festivalde, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eski futbol efsaneleri, siyasetçiler ve STK temsilcilerinin yer alacağı bir futbol karşılaşması düzenleniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şöhretler Maçı'nın yapılacağı Diyarbakır Stadı'na geldi. Başkan Erdoğan'ın santra vuruşu ile mücadele birazdan başlayacak.

İŞTE 'ŞÖHRETLER KARMASI'NDA YER ALAN İSİMLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

Eski bakanlardan Mehdi Eker

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan

Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan

Semih Şentürk

Tuncay Şanlı

Hamit Altıntop

Hasan Kabze

Ali Tandoğan

Yattara

Ayhan Akman

Serdar Kulbilge

Tolunay Kafkas

Faruk Atalay

Fettah Can