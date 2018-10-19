19 Ekim 2018, Cuma
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Arjantinli dünya yıldızı futbolcu, yaptığı bağışın ardından kanser hastası ufaklıklarla kameralara poz verdi ve "Hep birlikte kanser hastalığına karşı savaşacağız. Birlikte olmamız işleri daha kolaylaştıracak. Bu çocukların hayalini gerçekleştirmekte yardımcı olabilirsem çok mutlu olacağım" dedi.
Lionel Messi'den alkışlanacak hareket!
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Lionel Messi, Barcelona'da yılda 400 çocuğu tedavi etmesi planlanan kanser tedavi merkezi için 2,7 milyon euroluk bağışta bulundu.
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Barcelona'da yılda 400 çocuğu tedavi etmesi planlanan Sant Joan de Deu isimli bir kanser tedavi merkezine 2,7 milyon euro'luk bağış yaptı.
Arjantinli dünya yıldızı futbolcu, yaptığı bağışın ardından kanser hastası ufaklıklarla kameralara poz verdi ve "Hep birlikte kanser hastalığına karşı savaşacağız. Birlikte olmamız işleri daha kolaylaştıracak. Bu çocukların hayalini gerçekleştirmekte yardımcı olabilirsem çok mutlu olacağım" dedi.
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