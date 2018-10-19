    19 Ekim 2018, Cuma

    FUTBOL

    Lionel Messi'den alkışlanacak hareket!

    Messiden alkışlanacak hareket: 2.7 milyon €!
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 19.10.2018

    , 'da yılda 400 çocuğu tedavi etmesi planlanan kanser tedavi merkezi için 2,7 milyon euroluk bağışta bulundu.

    'nın yıldızı , Barcelona'da yılda 400 çocuğu tedavi etmesi planlanan Sant Joan de Deu isimli bir kanser tedavi merkezine 2,7 milyon euro'luk bağış yaptı.

    Arjantinli dünya yıldızı futbolcu, yaptığı bağışın ardından kanser hastası ufaklıklarla kameralara poz verdi ve "Hep birlikte kanser hastalığına karşı savaşacağız. Birlikte olmamız işleri daha kolaylaştıracak. Bu çocukların hayalini gerçekleştirmekte yardımcı olabilirsem çok mutlu olacağım" dedi.

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