    20 Ekim 2018, Cumartesi

    FUTBOL

    Cengiz'li Roma sahasında mağlup oldu

    Cengizli Roma sahasında mağlup oldu
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 20.10.2018

    İtalya Serie A'nın 9'uncu haftasında milli futbolcu 'in formasını giydiği sahasında 'a 2-0 mağlup oldu.

    'in 71 dakika sahada kaldığı maçta , evinde 'a 2-0 yenildi. 38'inci dakikada Petagna'nın penaltıdan attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. 56'ncı dakikada SPAL, Kevin Bonafazi'nin golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Maçın 75'inci dakikasında ise konuk ekip SPAL'dan Vanja Milinkovic-Savic 2'nci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Milli oyuncu Cengiz Ünder, 62'nci dakikada sarı kart görürken, 71'inci dakikada ise yerini Ante Corci'ye bıraktı.

    Bu sonuçla Roma, ligdeki 3'üncü mağlubiyetini aldı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    Barça rüyası kabusa döndü Barça rüyası kabusa döndü
    İşte Şöhretler Maçının kazananı (Maçın tamamı ve goller) İşte 'Şöhretler Maçı'nın kazananı (Maçın tamamı ve goller)
    Diyarbakırda Başkan çoşkusu Diyarbakır'da Başkan çoşkusu
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör