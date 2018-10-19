    19 Ekim 2018, Cuma

    FUTBOL

    Vitor Pereira'ya şok ceza!

    Vitor Pereiraya şok ceza!
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 19.10.2018

    ekiplerinden Shanghai 'yi çalıştıran 'ya 3 maç ceza verildi.

    'nde şampiyonluk mücadelesi veren Shanghai 'yi çalıştıran teknik direktör 'ya ağır bir ceza verildi.

    Ligin bitimine 5 hafta kala 4 puan farkla lider durumda olan Shanghai SIPG Teknik Direktörü Vitor Pereira, federasyon tarafından 3 maçtan men ve 2 bin 600 euro para cezasına çarptırıldı. Yapılan açıklamada Pereira'nın bu cezası 'Sportmenlik dışı davranışlar'' nedeniyle aldığı belirtildi.

    Pereira'nın görev yaptığı Shanghai SIPG, bu hafta Çin Süper Ligi'nde deplasmanda Jiangsu Suning ile karşı karşıya gelecek.

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