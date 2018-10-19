19 Ekim 2018, Cuma
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Antrenman Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak.
DG Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın son bölümde ise taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenmanın Demir Grup Sivasspor kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Antrenman Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak.
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