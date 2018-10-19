    19 Ekim 2018, Cuma

    FUTBOL

    DG Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

    Sivasspor Fenerbahçe hazırlıkları tamamlandı
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 19.10.2018

    'in 9. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın son bölümde ise taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenmanın kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

    Antrenman Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Demir Grup Sivasspor ile arasında yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem düdük çalacak.
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