    18 Ekim 2018, Perşembe

    FUTBOL

    Futbolda 2. FETÖ dalgası! Arda Turan, Emre Belözoğlu...

    Futbolda 2. FETÖ dalgası! Arda Turan, Emre Belözoğlu...
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 18.10.2018

    Emre Belözoğlu, , ve , “’ye üye olmak ve örgüte üye olmamakla birlikte isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla karşı karşıya. İfadelerin ardından soruşturmanın seyri şekillenecek.

    Akşam gazetesinin haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 'nün futboldaki yapılanmasına ilişkin ünlü futbolcular Emre Belözoğlu, , , Antalyaspor'un Teknik Direktörü hakkında soruşturma olduğu ortaya çıktı. Ünlü isimler Emniyet'in dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Dosyadaki iddia edilen suç maddesi ise "FETÖ'ye üye olmak ve örgüte üye olmamakla birlikte isteyerek yardım etmek." Emniyet tarafından futbolcuların örgütle bağlantıları olup olmadıkları araştırılıyor. Elde edilecek bulgulara göre savcılığın dosyayla ilgili vereceği karar merak konusu. İddialar takipsizlikle ya da iddianameyle sonuçlanabilir. Her şey kısa süre içinde netleşecek.

    AKTİF OLARAK FUTBOLUN İÇİNDE

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, daha önce verilen ifadeler doğrultusunda önümüzdeki günlerde Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk ve Bülent Kormaz'ı ifadeye çağırabilir. Emre Belözoğlu ve Arda Turan halen aktif olarak İstanbul Başakşehir Kulübü'nde futbol oynuyor. Okan Buruk şu anda Rizespor'un Teknik Direktörlüğü'nü yaparken, Bülent Korkmaz da Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yürütüyor. Hepsi önemli pozisyonlardalar.

    NİHAİ KARARI SAVCILIK VERECEK

    Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; futbolcular hakkında örgütle bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor. Soruşturmayı yürüten savcılık ünlü isimlerin ifadelerinin alınıp alınmayacağına ilerleyen günlerde karar verecek. Soruşturmaların takipsizlikle mi sonuçlanacağı yoksa futbolcular hakkında iddianame mi düzenleneceği de yine önümüzdeki süreçte belli olacak.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    İşte dört büyüklerin sponsor gelirleri İşte dört büyüklerin sponsor gelirleri
    Süper Ligde 9. haftanın perdesi açılıyor Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor
    Başkan Erdoğan sahada Başkan Erdoğan sahada
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör