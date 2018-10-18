Futbolda 2. FETÖ dalgası! Arda Turan, Emre Belözoğlu...

Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk ve Bülent Korkmaz, “FETÖ’ye üye olmak ve örgüte üye olmamakla birlikte isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla karşı karşıya. İfadelerin ardından soruşturmanın seyri şekillenecek.

Akşam gazetesinin haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde FETÖ'nün futboldaki yapılanmasına ilişkin ünlü futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk, Antalyaspor'un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz hakkında soruşturma olduğu ortaya çıktı. Ünlü isimler Emniyet'in dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Dosyadaki iddia edilen suç maddesi ise "FETÖ'ye üye olmak ve örgüte üye olmamakla birlikte isteyerek yardım etmek." Emniyet tarafından futbolcuların örgütle bağlantıları olup olmadıkları araştırılıyor. Elde edilecek bulgulara göre savcılığın dosyayla ilgili vereceği karar merak konusu. İddialar takipsizlikle ya da iddianameyle sonuçlanabilir. Her şey kısa süre içinde netleşecek.

AKTİF OLARAK FUTBOLUN İÇİNDE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, daha önce verilen ifadeler doğrultusunda önümüzdeki günlerde Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk ve Bülent Kormaz'ı ifadeye çağırabilir. Emre Belözoğlu ve Arda Turan halen aktif olarak İstanbul Başakşehir Kulübü'nde futbol oynuyor. Okan Buruk şu anda Rizespor'un Teknik Direktörlüğü'nü yaparken, Bülent Korkmaz da Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yürütüyor. Hepsi önemli pozisyonlardalar.

NİHAİ KARARI SAVCILIK VERECEK

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; futbolcular hakkında örgütle bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor. Soruşturmayı yürüten savcılık ünlü isimlerin ifadelerinin alınıp alınmayacağına ilerleyen günlerde karar verecek. Soruşturmaların takipsizlikle mi sonuçlanacağı yoksa futbolcular hakkında iddianame mi düzenleneceği de yine önümüzdeki süreçte belli olacak.