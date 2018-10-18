Başkan Erdoğan sahada

Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali’nde 20 Ekim’de siyasiler ve Hamit Altıntop, Tuncay Şanlı, Yattara gibi eski yıldızlarla sahaya çıkacak

Diyarbakır'da bugün başlayacak ve 21 Ekim Pazar günü sona erecek "Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali" kapsamında, 20 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek "Şöhretler Karması" maçında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sahaya çıkacak. Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bazı isimler maçta forma giyecek.

DİYARBAKIR STADI'NI DA AÇACAK



Ak Parti Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan ile Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal'ın organize ettiği, Şöhretler Karması'nda ise Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Yattara, Ayhan Akman ve Tolunay Kafkas gibi eski yıldızlar ter dökecek. Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle düzenlenecek festivalde bölge gençlerinin sanat, spor ve eğlenceyle buluşmaları sağlanacak

'EL CLASİCO'DAN ÖNEMLİ



Diyarbakırlı gençler, Başkan Erdoğan'ın oynayacağı maçın heyecanını yaşıyor. Maçı sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayan gençler, "Başkanımızın gelişini dört gözle bekliyoruz. Bu bizim El Clasico'dan daha önemli maç" diye konuştu.



DAHA ÖNCE 3 GOLÜ VAR



İstanbul Başakşehir Stadı'nın açılışını da 2017'de yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu maçta 15 dakika sahada kalmış ve 3 gol atmıştı.