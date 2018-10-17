    17 Ekim 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    'Şöhretler Karması'nın kadrosu belli oldu

    Diyarbakır'da 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali" kapsamında 20 Ekim'de gerçekleştirilecek "Şöhretler Karması" maçının kadroları belli oldu.

    Giriş Tarihi: 17.10.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 14:46
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    'Şöhretler Karması'nın kadrosu belli oldu
    Şöhretler Karmasının kadrosu belli oldu

    Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle 18-21 Ekim'de Diyarbakır'da düzenlenecek festivalde bölge gençlerinin sanat, spor ve eğlenceyle buluşmaları sağlanacak. Diyarbakır Stadı'nın açılışının da gerçekleştirileceği festivalde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eski futbol efsaneleri, siyasetçiler ve STK temsilcilerinin yer alacağı bir futbol karşılaşması düzenlenecek.

    İşte 'Şöhretler Karması'nda yer alacak isimler:

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    'Şöhretler Karması'nın kadrosu belli oldu
    Şöhretler Karmasının kadrosu belli oldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan

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    • 25
    'Şöhretler Karması'nın kadrosu belli oldu
    Şöhretler Karmasının kadrosu belli oldu

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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    • 25
    'Şöhretler Karması'nın kadrosu belli oldu
    Şöhretler Karmasının kadrosu belli oldu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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    • 25
    'Şöhretler Karması'nın kadrosu belli oldu
    Şöhretler Karmasının kadrosu belli oldu

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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