    17 Ekim 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Bayern'in Cengiz aşkı

    Bayernin Cengiz aşkı
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    Roma ile bu sezon adından sözettiren 21 yaşındaki futbolcu, in gözdesi oldu. ’in yıldız oyuncu için tam 60 milyon euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi.

    'nın yüksek tirajlı gazetelerinde Gazzetta dello Sport'un ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü. Roma formasıyla bu sezon adından söz ettiren 'in 'in radarına girdiği ileri sürülmüştü. Alman basınında da detaylarıyla ilgili dün önemli bilgiler vardı. Bayern Münih'in 21 yaşındaki oyuncu için 60 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

    İNGİLİZLER DE DEVREDE

    Alman devinin önümüzdeki yıllarda ve 'nin boşluğunu Cengiz ile doldurmak istediği ifade edilirken, milli oyuncunun menajeri Fali Ramadani ile temas halinde olduğu kaydedildi. Bu sezon vazgeçilmezleri arasına girdiği İtalyan ekibiyle çıktığı 11 resmi karşılaşmada 2 gol atıp, 3 de asist yapan Cengiz Ünder için İngiliz ekiplerinin de devrede olduğu öğrenildi.

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