    09 Ekim 2018, Salı

    FUTBOL

    Real Madridli Benzema sakatlandı

    Real Madridde Benzema şoku
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 08.10.2018

    İspanya Birinci Futbol Ligi () takımlarından 'de Fransız forvet oyuncusu Karim , sağ dizinden sakatlandı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nın 8. haftasındaki Alaves maçının ikinci yarısının başında oyundan çıkmak zorunda kalan 'nın sağ diz ardı kirişinde sakatlık tespit edildi.

    , 30 yaşındaki santraforun iyileşme süresine ilişkin bilgi vermedi ancak İspanyol basını, Fransız futbolcunun sahalardan 2 hafta uzak kalmasının beklendiğini paylaştı.

    Benzema, son 4 maçtır gol atamayan Real Madrid'de Marcelo, Isco ve Carvajal'den sonra sakatlar listesine eklenen son isim oldu.

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