    09 Ekim 2018, Salı

    FUTBOL

    Huesca'da Franco dönemi sona erdi

    Huescada Franco dönemi sona erdi
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 09.10.2018

    () takımlarından Huesca, teknik direktör Leo Franco ile yollarını ayırdı.

    Milli futbolcu Serdar Gürler'in formasını giydiği Huesca Kulübü, ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 41 yaşındaki Franco'nun görevine son verdi.

    Kariyerinde bir dönem formasını da giyen Franco yönetimindeki Huesca, bu sezon 8 haftada 1 galibiyet alırken puan cetvelinin de son sırasında yer alıyor.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    Skandal! Milli futbolcular sandalyeyle saldırdı Skandal! Milli futbolcular sandalyeyle saldırdı
    Taklalı penaltı! Taklalı penaltı!
    Real Madridde Benzema şoku Real Madrid'de Benzema şoku
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör