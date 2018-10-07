    07 Ekim 2018, Pazar

    FUTBOL

    John Terry futbolu bıraktı

    John Terry futbolu bıraktı
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 07.10.2018

    Milli Takımı ve Kulübünün unutulmaz cularından , aktif kariyerini noktaladığını açıkladı.

    Championship ekiplerinden ile sözleşmesinin bittiği 2017-2018 sezonu sonundan beri kulüpsüz olan 37 yaşındaki Terry, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "İnanılmaz 23 yılın ardından u bırakmak için doğru zaman olduğuna karar verdim." ifadesini kullandı.

    Altyapısından yetiştiği 'nin unutulmayacak kaptanları arasına adını yazdıran stoper, İngiliz ekibiyle 17 kupa kaldırdı. Kariyerinde 5'er ve Federasyon Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası, 2 Community Shield, birer kez de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kupası kaldıran Terry, mavi-beyazlı ekipte forma giydiği 717 karşılaşmada 67 gol kaydetti.

    Chelsea öncesi Nottingham Forest, sonrasıysa Aston Villa'da oynadığı kulüp kariyerinin yanı sıra İngiltere Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giyen Terry, 2012'de aldığı emeklilik kararına kadar çıktığı 78 müsabakada 6 gol attı.

    Terry, UEFA tarafından 3 kez (2005, 2008, 2009) yılın defans oyuncusu, 4 kez de (2005, 2007, 2008, 2009) yılın 11'ine seçildi.

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