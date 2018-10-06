    06 Ekim 2018, Cumartesi

    FUTBOL

    Cenk, Çağlar'ı üzdü

    Cenk, Çağları üzdü
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 06.10.2018

    'lu Everton, 'nün takımı 'i mağlup etti: 1-2

    İngiltere temsilcisi Everton, milli futbolcumuz 'un 71. dakikada oyuna girdiği 8. hafta mücadelesinde konuk olduğu 'yi 2-1 yendi.

    ekiplerinden Everton, deplasmanda Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.

    Ligin 8. haftasında King Power Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Everton, 7. dakikada Brezilyalı golcüsü Richarlison'un golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan ev sahibi Leicester City, 40. dakikada Ricardo Pereira'nın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

    İkinci yarıda Leicester City'de Wes Morgan, 63. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksik kalmasının ardından ataklarını sıklaştıran Everton, 77. dakikada İzlandalı Gylfi Sigurdsson'un uzak mesafeden golüyle 2-1 öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı.

    Everton'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Cenk Tosun 71. dakikada Tom Davies'in yerine oyuna dahil oldu. Leicester City'de forma giyen ise kadroda yer almadı.

    İki takım da puanını 12'ye çıkardı.

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