    06 Ekim 2018, Cumartesi

    FUTBOL

    Bayern Münih farklı kaybetti

    Bayern Münih farklı kaybetti
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 06.10.2018

    1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) , ağırladığı 'a 3-0 mağlup oldu.

    Bundesliga'nın 7. hafta mücadelesinde, , 'ı Allianz Arena'da konuk etti.

    Karşılaşmayı 3-0 kazanan Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Alassane Plea, 16. dakikada Lars Stindl ve 88. dakikada Patrick Herrmann kaydetti.

    Son 3 lig maçında 1 puan toplayabilen Bayern Münih, 13 puanda kalırken, Borussia Mönchengladbach ise 14 puan ve averaj farkıyla ikinci sıraya yükseldi.

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