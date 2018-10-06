06 Ekim 2018, Cumartesi
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Neymar'ın 2016'da Barcelona'da oynarken de Pogba'nın transferi için devreye girdiğinin hatırlatıldığı haberde takımda rahat olmadığını yakın çevresine ilettiği iddia edilen Pogba'nın Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.
Pogba için bomba iddia
Giriş Tarihi: 06.10.2018
Manchester United'da teknik dirkektör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan Paul Pogba'yla ilgili Ada basınından bomba bir transfer iddiası geldi.
Jose Mourinho ile bir süredir sıkıntı yaşayan Paul Pogba'yla ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.
Goal.com'da yer alan habere göre, Paris Saint Germain'in Brezilyalı dünya yıldızı Neymar, Pogba'yı kendi takımına transfer olması için ikna etmeye çalışıyor.
Neymar'ın 2016'da Barcelona'da oynarken de Pogba'nın transferi için devreye girdiğinin hatırlatıldığı haberde takımda rahat olmadığını yakın çevresine ilettiği iddia edilen Pogba'nın Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.
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