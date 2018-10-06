    06 Ekim 2018, Cumartesi

    FUTBOL

    Pogba için bomba iddia

    Pogba için bomba iddia
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 06.10.2018

    'da teknik dirkektör ile yıldızı bir türlü barışmayan 'yla ilgili Ada basınından bomba bir iddiası geldi.

    ile bir süredir sıkıntı yaşayan 'yla ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.

    Goal.com'da yer alan habere göre, 'in Brezilyalı dünya yıldızı , Pogba'yı kendi takımına olması için ikna etmeye çalışıyor.

    Neymar'ın 2016'da 'da oynarken de Pogba'nın transferi için devreye girdiğinin hatırlatıldığı haberde takımda rahat olmadığını yakın çevresine ilettiği iddia edilen Pogba'nın Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

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