    03 Ekim 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Antonio Valencia'dan Jose Mourinho gafı!

    Kovulsun paylaşımını beğendi, olay oldu!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

    'ın dün Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında 'yla 0-0 berabere kaldığı maç sonrası sosyal medyadan Mourinho için eleştiri paylaşımları yapıldı, Antonio Valencia büyük bir gafa imza attı...

    dün Şampiyonlar Ligi mücadelesinde İspanyol ekibi 'yı 'da konuk etti.

    Zorlu mücadeleden gol sesi çıkmazken, maç sonrası çok konuşulan bir olay yaşandı.

    Kırmızı Şeytanlar'ın başında üst üste 4. maçında da galibiyet yüzü göremeyen 'yla ilgili bir instagram hesabının 'kovulsun' mesajı yazılı paylaşımını Ekvadorlu futbolcu beğenince sosyal medya karıştı!

    Pek çok taraftar Valencia'nın beğenisinin ekran görüntülerini paylaşırken 33 yaşındaki futbolcu kısa süre sonra özür dilemek zorunda kaldı.

    Valencia, yaptığı açıklamada söz konusu paylaşımı metni okumadan beğendiğini söylerken "Yazılanlar, benim fikrim değil ve bu yüzden özür diliyorum. Hocamız ve takım arkadaşlarımın her zaman arkasındayım." ifadelerini kullandı.



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