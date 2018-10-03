Manchester United'ın dün Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Valencia'yla 0-0 berabere kaldığı maç sonrası sosyal medyadan Mourinho için eleştiri paylaşımları yapıldı, Antonio Valencia büyük bir gafa imza attı...

Manchester United dün UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde İspanyol ekibi Valencia'yı Old Trafford'da konuk etti.

Zorlu mücadeleden gol sesi çıkmazken, maç sonrası çok konuşulan bir olay yaşandı.

Kırmızı Şeytanlar'ın başında üst üste 4. maçında da galibiyet yüzü göremeyen Jose Mourinho'yla ilgili bir instagram hesabının 'kovulsun' mesajı yazılı paylaşımını Ekvadorlu futbolcu beğenince sosyal medya karıştı!

Pek çok taraftar Valencia'nın beğenisinin ekran görüntülerini paylaşırken 33 yaşındaki futbolcu kısa süre sonra özür dilemek zorunda kaldı.

Valencia, yaptığı açıklamada söz konusu paylaşımı metni okumadan beğendiğini söylerken "Yazılanlar, benim fikrim değil ve bu yüzden özür diliyorum. Hocamız ve takım arkadaşlarımın her zaman arkasındayım." ifadelerini kullandı.







