Emery: "En iyi oyunumuzu oynayacağız"
Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, takımının her karşılaşmayı önemsediğini, Karabağ'a karşı da en iyi performanslarını sergileyeceklerini söyledi.
Emery, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın Karabağ ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Tüm şampiyonaları ve karşılaşmaları önemsediklerini, her karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Emery, "Karabağ'a karşı en iyi performansımızı sergileyeceğiz." şeklinde konuştu.
Arsenal'ın Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan'ın Bakü'ye gelmemesine de değinen Emery, Mkhitaryan'ın hasta olduğu için takımda yer almadığını öne sürdü.
Toplantıda bulunan Arsenal'ın oyuncusu Alex Iwobi ise "Arsenal genelde maç öncesi antrenman yapmıyor fakat bu karşılaşma önemli ve bugün antrenman yapacağız." dedi.
Öte yandan Arsenal, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.
Karabağ-Arsenal karşılaşması yarın TSİ 19.55'te Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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