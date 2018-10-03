    03 Ekim 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Emery: "En iyi oyunumuzu oynayacağız"

    Emery: En iyi oyunumuzu oynayacağız
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 03.10.2018

    Teknik Direktörü Unai Emery, takımının her karşılaşmayı önemsediğini, 'a karşı da en iyi performanslarını sergileyeceklerini söyledi.

    Emery, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

    Tüm şampiyonaları ve karşılaşmaları önemsediklerini, her karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Emery, "Karabağ'a karşı en iyi performansımızı sergileyeceğiz." şeklinde konuştu.

    'ın Ermeni futbolcusu 'ın Bakü'ye gelmemesine de değinen Emery, Mkhitaryan'ın hasta olduğu için takımda yer almadığını öne sürdü.

    Toplantıda bulunan Arsenal'ın oyuncusu Alex Iwobi ise "Arsenal genelde maç öncesi antrenman yapmıyor fakat bu karşılaşma önemli ve bugün antrenman yapacağız." dedi.

    Öte yandan Arsenal, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.

    Karabağ-Arsenal karşılaşması yarın TSİ 19.55'te Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    Southampton Cenk Tosunu üzdü Southampton Cenk Tosun'u üzdü
    Arsenalde Petr Cech şoku Arsenal'de Petr Cech şoku
    Nantesta Halilhodzic dönemi Nantes'ta Halilhodzic dönemi
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör