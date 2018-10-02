    02 Ekim 2018, Salı

    FUTBOL

    Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

    Süper Ligde 5 kulüp PFDKye sevk edildi
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 02.10.2018

    () Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 'den 5 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

    'den yapılan açıklamada, , , , ve 'nün 'ye gönderildiği aktarıldı.

    Fenerbahçe'nin, deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığı mücadelede taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. Aynı müsabakada Çaykur Rizespor Kulübünün de çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.

    Açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un talimatlara aykırı hareket, Göztepe Kulübünün çirkin ve kötü tezahürat, MKE Ankaragücü'nün de çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

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