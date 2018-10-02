Süper Ligde 5 kulüp PFDKye sevk edildi

Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin, deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığı mücadelede taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. Aynı müsabakada Çaykur Rizespor Kulübünün de çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.
Açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un talimatlara aykırı hareket, Göztepe Kulübünün çirkin ve kötü tezahürat, MKE Ankaragücü'nün de çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.
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