    02 Ekim 2018, Salı

    FUTBOL

    Nantes'ta Halilhodzic dönemi

    Nantesta Halilhodzic dönemi
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 02.10.2018

    (Ligue 1) ekibi Nantes'ta teknik direktörlüğe Bosna Hersekli Vahid Halilhodzic getirildi.

    Nantes Kulübü, Portekizli Miguel Cardoso'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 66 yaşındaki teknik adam Halilhodzic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

    Futbolculuk döneminde formasını giydiği Nantes'a 32 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Halilhodzic, kulüp bazında 'de , Fransa'da Lille, Rennes, Saint-Germain, Hırvatistan'da , milli takımlarda ise Fildişi Sahili, Cezayir ve son olarak 'da görev aldı.

    Ligue 1'de 8 haftada 6 puan toplayan Nantes, 19. sırada yer alıyor.

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