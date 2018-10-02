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Cech sakatlığı nedeniyle bir ay forma giyemeyecek
Giriş Tarihi: 02.10.2018
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Çek kalecisi Petr Cech, sakatlığı nedeniyle bir ay forma giyemeyecek.
Arsenal Kulübü, geçen hafta Watford'a karşı 2-0 kazanılan lig maçının ilk yarısında kale vuruşu kullandığı sırada sol bacağından sakatlanan Cech'in bir ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Çek futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden 36 yaşındaki Cech, bu sezon Arsenal'ın kalesini 7 maçta korudu.
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