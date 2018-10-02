    02 Ekim 2018, Salı

    FUTBOL

    Cech sakatlığı nedeniyle bir ay forma giyemeyecek

    Arsenalde Petr Cech şoku
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 02.10.2018

    ekibi 'ın Çek kalecisi , sakatlığı nedeniyle bir ay forma giyemeyecek.

    Kulübü, geçen hafta Watford'a karşı 2-0 kazanılan lig maçının ilk yarısında kale vuruşu kullandığı sırada sol bacağından sakatlanan Cech'in bir ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

    Çek futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden 36 yaşındaki Cech, bu sezon Arsenal'ın kalesini 7 maçta korudu.

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